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Обязательный техосмотр в Украине: активист раскрыл проблемы инициативы

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Введение обязательного поголовного техосмотра в Украине - это необходимое условие для обеспечения безопасности на дорогах. Однако из этого процесса прежде нужно убрать все коррупционные риски.

Такое мнение в программе "Кворум" на ObozTV выразил глава ОО "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский. По его словам, техосмотр нужно максимально избавить от человеческого фактора.

"Если эти техосмотры будут проводить в рамках закона и там не будет стоять вопрос рубля, то я согласен. Ведь мы все видим, как у нас ездят еврономера, какие у нас "Газели" ездят, у которых корпус прямо по дороге разваливается", - пояснил Павловский.

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Он заверил, что для подобных автомобилей необходимо создать регулятора, чтобы они ездили по дорогах качественно и безопасно, не представляя угрозы прочим водителям и пешеходам.

"Для этого нужно убрать как можно больше человеческих факторов в техосмотрах. Чтобы когда человек приезжает на СТО, чтобы там камеры фиксировали прохождение техосмотра. Если же автомобиль получил сертификат, выехал с этого СТО, но по факту он не может ездить по дороге, значит большие штрафные санкции вплоть до уголовной ответственности, должны нести эксперты и владельцы этих СТО", - предложил активист.

Ранее в эфире ObozTV автоюрист Богдан Глядик объяснил, почему повышение штрафов за непристегнутые ремни безопасности не повлияет на дисциплину украинских водителей.

Смотрите программу "Кворум" на ObozTV каждое воскресенье в 09:00.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКворум
Персона
Алексей Павловский
Место
Украина
Объекты
АвтомобильУкраина
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