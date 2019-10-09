Новый Mercedes-Maybach GLS поймали без камуфляжа

Новый Mercedes-Maybach GLS без защитной маскировки обнаружили в Германии профессиональные фотоохотники.

Об этом сообщает портал Motor1 со ссылкой на агентство Automedia. Единственное, что пока не дает полной картины будущего облика нового Mercedes-Maybach GLS – замаскированные вентиляционные воздуховоды в переднем бампере, отсутствие фирменной символики и явно "не родная" облицовка радиатора.

Не секрет, что новинка будет максимально использовать "донорские" компоненты от "обычного" GLS-Class, в частности силовые агрегаты и элементы ходовой.

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В то же время, автомобиль получит целый ряд отличий. В частности, внешне он будет отличаться радиаторной решеткой с вертикальными жалюзями, обилием хромированного декора, легкосплавными дисками с оригинальным рисунком, а также роскошной отделкой салона.

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Mercedes-Maybach GLS Motor1

Предполагается, что автомобиль получит 4-местную конфигурацию салона с удобными анатомическими креслами с широким диапазоном регулировок. Кроме того, в компании пообещали уникальный аромат салона, в котором "запах цветущего белого османтуса окружат легкие нотки кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота".

Информации о двигателях для нового Mercedes-Maybach GLS пока нет, но можно предположить, что под капотом расположится 4-литровый твин-турбо V8 мощностью около 500 л.с. Не исключено, что автомобиль получит версию с подзаряжаемой гибридной силовой установку. А вот появление версии с 6-литровым V12 остается под большим вопросом.

Велика вероятность того, что мировой дебют нового флагманского внедорожника состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре. Тем более, что производство "родственного" Mercedes-Benz GLS в 2020 году будет организовано на заводе концерна в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz перестанет загрязнять окружающую среду.

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