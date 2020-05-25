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25 мая • обновлено в 19:09
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Злой сосед: новому автомобилю залили выхлоп монтажной пеной

2.1т
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Соседские войны бывают не только в фильмах – довольно часто они происходят и в реальной жизни. Так, одна из таких свежих войн намечается в США между владельцем нового Ford Mustang по имени Аарон Робинсон и его соседом.

Вернее, эта конфронтация уже началась. Как рассказал Робинсон в Фейсбуке, один из его соседей настолько пришёл в ярость из-за звука выхлопа Мустанга, что залил выхлоп автомобиля монтажной пеной. А заодно приложил записку, в которой в формате угрозы потребовал "починить глушитель".

В частности, записка была следующего содержания: Наконец-то я тебя нашел! Ты хотел привлечь наше внимание, но не ожидал, таких последствий. Даю тебе 14 дней на то, чтобы поставить исправный глушитель или же установить стоковый [выхлоп]... Не зли меня, иначе пожалеешь об этом. Обращаться в полицию или устанавливать камеры наблюдения не имеет смысла... Почини глушитель!".

В свою очередь владелец Форда был откровенно удивлен такому акту вандализма и отметил, что он "умный человек" и решил бы вопрос с выхлопом, если бы его просто попросили. Но теперь он предлагает соседу "выйти на серьезный разговор", параллельно занявшись поиском обидчика.

Вот так выглядит выходка злого соседа

Вот так выглядит выходка злого соседа

facebook.com/aaron.robinson.798

Так выглядит сам автомобиль

Так выглядит сам автомобиль

facebook.com/aaron.robinson.798

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
курьез фотографии авто
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