Злой сосед: новому автомобилю залили выхлоп монтажной пеной

Соседские войны бывают не только в фильмах – довольно часто они происходят и в реальной жизни. Так, одна из таких свежих войн намечается в США между владельцем нового Ford Mustang по имени Аарон Робинсон и его соседом.

Вернее, эта конфронтация уже началась. Как рассказал Робинсон в Фейсбуке, один из его соседей настолько пришёл в ярость из-за звука выхлопа Мустанга, что залил выхлоп автомобиля монтажной пеной. А заодно приложил записку, в которой в формате угрозы потребовал "починить глушитель".

В частности, записка была следующего содержания: Наконец-то я тебя нашел! Ты хотел привлечь наше внимание, но не ожидал, таких последствий. Даю тебе 14 дней на то, чтобы поставить исправный глушитель или же установить стоковый [выхлоп]... Не зли меня, иначе пожалеешь об этом. Обращаться в полицию или устанавливать камеры наблюдения не имеет смысла... Почини глушитель!".

В свою очередь владелец Форда был откровенно удивлен такому акту вандализма и отметил, что он "умный человек" и решил бы вопрос с выхлопом, если бы его просто попросили. Но теперь он предлагает соседу "выйти на серьезный разговор", параллельно занявшись поиском обидчика.

Вот так выглядит выходка злого соседа facebook.com/aaron.robinson.798

Так выглядит сам автомобиль facebook.com/aaron.robinson.798

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