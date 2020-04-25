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25 апреля • обновлено в 22:01
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ЗАЗ внезапно остановил производство Lada: названа причина

4.6т
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Запорожский автомобилестроительный завод остановил сборку автомобилей Lada моделей Vesta, X-Ray, Granta и Largus.

Об этом сообщило издание "Твоя машина" со ссылкой на собственные источники. Остановка поставок связана с ограничением транспортного сообщения через границу. Как отмечает издание, площадка, на которую отгружались машинокомплекты на для украинского предприятия, сейчас опустела.

Таким образом, недавно налаженная на Запорожском автозаводе сборка моделей Vesta, X-Ray, Granta и Largus остановилась на неопределенный срок.

ЗАЗ внезапно остановил производство Lada: названа причина

На ЗАЗ недавно начали собирать автомобили под брендом Lada, а в автосалонах уже появились первые тестовые модели, изготовленные украинским производителем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили таксомоторный ГАЗ-24 Волга. За машину просят деньги, сопоставимые с ценой нового Mercedes S-Class.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
ЗАЗ
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і куди і шо
і куди і шо
А кому этот метлом нужен если его даже на роССии не берут)))
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Ку Алексей
Ку Алексей
такая вот в0 й нa со страной агрессором...
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
И только Россия продолжает инвестировать в "небратьев", чтоб дать хоть какие-то рабочие места на ЗАЗе.
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