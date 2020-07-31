Блогеры заявили, что завод ЛАЗ жив и показали доказательства

YouTube-канал "Ретро Мастерская", авторы которого специализируются на поиске и ремонте автобусов ЛАЗ, запустили серию видео "ЛАЗ Хроники". Недавно вышло первое видео, в котором они показали, как сейчас выглядит завод в целом и рассказали свою версию, почему закрылся завод.

Как следует из видео, Львовский автобусной завод на самом деле не прекратил свое существование, а лишь приостановил работу. Предприятие незначительно пострадало от вандалов, но в основном он находится в сохранности. Цеха и оборудование остались на месте, кроме того, в помещениях находятся различные модели автобусов – часть из них достроена, но в большей степени это недоделанные машины.

Завод ЛАЗ. Скриншот видео

Также в ролике утверждается, что причиной приостановления работы ЛАЗа стало то, что с заводом не рассчитались по крупному заказу автобусов на Евро-2012. Завод изготовил и поставил необходимые автобусы украинским городам, для чего взял кредит, но денег за них якобы не получил. За этот заказ с владельцами ЛАЗа рассчитываются до сих пор, однако "по курсу 5".

Завод ЛАЗ. Скриншот видео

Впрочем, не все еще потеряно: как заявляют в "Ретро Мастерской", недавно на ЛАЗе прошли переговоры синостранными инвесторами, и не исключено, что предприятие снова вернется к жизни и будет выпускать автобусы.

Завод ЛАЗ. Скриншот видео

Помимо того, в видео можно увидеть несколько интересных единиц техники, которые хранятся на ЛАЗе. В частности, это низкопольный автобус Merccedes-Benz, с которого началась эпоха низкопольных ЛАЗов, один из двух существующих аэродромных автобусов ЛАЗ и даже прототип трамвая Львовского автобусного завода.

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