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27 февраля • обновлено в 15:41
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Зарядка электрокара оказалась дороже заправки дизельного авто

3.3т
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Британские журналисты установили, что зарядка электромобилей на скоростных станциях может обходиться дороже заправки бензинового или дизельного аналога.

Как выяснил OBOZREVATEL, редакторы из What Car? взяли на тест-драйв электрический кроссовер Audi e-tron и проверили эксплуатационные расходы. В ходе эксперимента они выяснили, что зарядка электромобиля от 0 до 80% на мощных станциях Ionity (мощность терминалов этой сети составляет 350 кВт) обходится в 45,89 фунтов стерлингов (54 евро), то есть каждая миля движения (1,6 км) "съедает" 0,34 фунта (0,4 евро). Для сравнения, та же 1 миля пути на дизельном аналоге, кроссовере Audi Q7 50 TDI, обходится в 0,22 фунта стерлинга (0,26 евро).

Audi e-tron vs Audi Q7 с TDI

Audi e-tron vs Audi Q7 с TDI

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Однако, если заряжать электрокар на менее мощных станциях, то картина выглядит заметно по-другому. Так, "заправка" e-tron на терминале мощностью 150 кВт стоит 23,28 фунтов стерлингов (27,38 евро), на 50-киловаттном-заряднике – 15,30 фунтов стерлингов (18 евро), а на "колонке" мощностью 22 кВт – 6,32 фунтов стерлингов (7,44 евро).

Таким образом, журналисты пришли к выводу, что зарядка электромобиля на мощных терминалах может быть дороже, чем заправка подобного авто бензином или дизелем (однако Ionity на сегодняшний день являются единственными сверхбыстрыми зарядками, которые есть в Великобритании). Что же касается менее производительных терминалов, денежная экономия существует, однако в случае с такими чарджерами придётся пожертвовать временем.

Помимо этого, есть ещё одна статья затрат, которая связана с зарядкой электромобилей: поскольку многие терминалы устанавливаются на паркингах, то, скорее всего, придётся заплатить ещё и за парковку.

К слову, кроссовер Audi e-tron 50 quattro преодолевает на одном заряде 411 км по циклу WLTP (батарея – емкостью 95 кВт/ч); также у него есть младшая версия, e-tron 50 quattro, автономность которой составляет 299 км (АКБ – 71 кВт/ч).

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, у электромобиля Audi заприметили странный глюк – машина запросила замену масло, которого у него нет.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Audi кроссовер электромобили
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А им помогали это "установить" росейские учОные?
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