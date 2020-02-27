Зарядка электрокара оказалась дороже заправки дизельного авто

Британские журналисты установили, что зарядка электромобилей на скоростных станциях может обходиться дороже заправки бензинового или дизельного аналога.

Как выяснил OBOZREVATEL, редакторы из What Car? взяли на тест-драйв электрический кроссовер Audi e-tron и проверили эксплуатационные расходы. В ходе эксперимента они выяснили, что зарядка электромобиля от 0 до 80% на мощных станциях Ionity (мощность терминалов этой сети составляет 350 кВт) обходится в 45,89 фунтов стерлингов (54 евро), то есть каждая миля движения (1,6 км) "съедает" 0,34 фунта (0,4 евро). Для сравнения, та же 1 миля пути на дизельном аналоге, кроссовере Audi Q7 50 TDI, обходится в 0,22 фунта стерлинга (0,26 евро).

Audi e-tron vs Audi Q7 с TDI

Однако, если заряжать электрокар на менее мощных станциях, то картина выглядит заметно по-другому. Так, "заправка" e-tron на терминале мощностью 150 кВт стоит 23,28 фунтов стерлингов (27,38 евро), на 50-киловаттном-заряднике – 15,30 фунтов стерлингов (18 евро), а на "колонке" мощностью 22 кВт – 6,32 фунтов стерлингов (7,44 евро).

Таким образом, журналисты пришли к выводу, что зарядка электромобиля на мощных терминалах может быть дороже, чем заправка подобного авто бензином или дизелем (однако Ionity на сегодняшний день являются единственными сверхбыстрыми зарядками, которые есть в Великобритании). Что же касается менее производительных терминалов, денежная экономия существует, однако в случае с такими чарджерами придётся пожертвовать временем.

Помимо этого, есть ещё одна статья затрат, которая связана с зарядкой электромобилей: поскольку многие терминалы устанавливаются на паркингах, то, скорее всего, придётся заплатить ещё и за парковку.

К слову, кроссовер Audi e-tron 50 quattro преодолевает на одном заряде 411 км по циклу WLTP (батарея – емкостью 95 кВт/ч); также у него есть младшая версия, e-tron 50 quattro, автономность которой составляет 299 км (АКБ – 71 кВт/ч).

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, у электромобиля Audi заприметили странный глюк – машина запросила замену масло, которого у него нет.

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