Запорожец будущего: уникальный ЗАЗ на базе Таврии показали в сети

Запорожец – знаковый автомобиль советского времени. Однако ЗАЗ разработал невероятного преемника легендарной машины – спортивное купе ЗАЗ 1104, которое так и не стало на конвейер.

Авто задумывалось как развитие модельного ряда ЗАЗ 1102 Таврия. Но ЗАЗ 1104 должен был стать вершиной линейки – элегантным спортивным автомобилем, которого прежде никто не видал в СССР. При этом он не должен был получиться дорогим.

ЗАЗ-1104 должен был стать спортивным автомобилем autotheme.info

Демократичный спорткар – именно таким мог получиться новый Запорожец. Использование платформы и агрегатов ЗАЗ Таврия позволило здорово сэкономить при разработке прототипа. В дальнейшем на конвейере по этой же причине удалось бы сделать производство серийных экземпляров не очень дорогим.

Но затруднительное экономическое состояние СССР поставило крест на всех разработках спортивных машин. К тому же, экзотический автомобиль, который выделялся на фоне стандартных седанов, так или иначе не вписывался в партийную идеологию, согласно которой население должно передвигаться на простых безликих машинах и не смеет мечтать о чем-то более интересном.

Дизайн ЗАЗ 1104 почти опережал свое время autotheme.info

Поэтому единственный макет ЗАЗ-1104 так и остался уникальным образцом смелости и примером мечты, которой не было суждено осуществиться. Во всяком случае, в рамках государственности, которая существовала на тот момент.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о Запорожце в идеальном состоянии, который выставили на продажу.

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