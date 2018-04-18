Забота о царе: для Путина разбили новый лимузин

В рамках импортозамещения в Российской Федерации завершили работу над прототипом лимузина для Владимира Путина.

Президентский автомобиль под названием "Кортеж" подвергли испытаниям на прочность. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, результаты краш-теста оказались положительными, пишут "Известия".

Новый лимузин для Путина "Кортеж" подозрительно напоминает "Роллс-Ройс", считают пользователи соцсетей YouTube

"Скоро автомобиль будет представлен широкой публике", - пообещал чиновник. Он выразил надежду, что на очередную инаугурацию Путин поедет уже на "Кортеже".

На новый автомобиль также можно будет посмотреть во время Московского международного автомобильного салона осенью 2018 года. Денис Мантуров пообещал, что розничные продажи начнутся со следующего года. Цена "президентского" лимузина составит 6-7 млн рублей (2,8-3 млн грн).

Как сообщал "Обозреватель", пользователи социальных сетей уже высказывали свое мнение по поводу нового лимузина президента РФ.