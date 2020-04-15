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15 апреля • обновлено в 17:31
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Выжил через 20 лет: давно угнанный Land Cruiser внезапно нашелся

1.6т
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В свое время Toyota Land Cruiser 100 был настолько популярен, что некоторые владельцы теряли свои машины из-за воров. Один из таких автомобилей украли около 20 лет назад.

Теперь автомобиль нашли. Спустя 18 лет, если быть точными. Идентифицировать находку удалось в ходе постановки машины на учет, во время сверки VIN-номера.

Угнанный Land Cruiser нашли спустя 20 лет

Угнанный Land Cruiser нашли спустя 20 лет

drom.ru

Полиция нашла внедорожник в Иркутской области РФ, хотя украли машину давным-давно в Москве. Кроме Тойота Ленд Крузер также удалось найти Lexus LX и GS, при этом последний – в количестве двух штук, и Тойота Королла.

В России нашли несколько украденных автомобилей

В России нашли несколько украденных автомобилей

drom.ru

Остальные машины были украдены в период 2009-2010 гг. Но Toyota LC100 угнали как раз в "отголоски" девяностых, когда черные большие внедорожники привлекали много внимания. Интересно, что спустя такое количество времени автомобиль неплохо сохранился и находится в рабочем состоянии.

В России нашли несколько украденных автомобилей

В России нашли несколько украденных автомобилей

drom.ru

В России нашли несколько украденных автомобилей

В России нашли несколько украденных автомобилей

drom.ru

В России нашли несколько украденных автомобилей

В России нашли несколько украденных автомобилей

drom.ru

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, самый большой внедорожник Тойота подвергли необычной модификации и превратили его в Mercedes.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто б/у автомобиль внедорожник автокражи Toyota Lexus
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