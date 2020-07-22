Самый дешевый VW будет похож на новый Golf: первое изображение

Шестое поколение Volkswagen Polo присутствует на рынке вот уже как три года, а это значит, что в течение следующих 2 лет должна выйти новая генерация этой модели или, как минимум, ее рестайлинговая версия (в соответствии с планом обновления машин компанией из Вольфсбурга). В преддверии появления будущей новинки журналисты "составили" ее предполагаемый дизайн.

Визуализацию подготовил Instagram-аккаунт BrazilAutomotive. Считается, что обновленный/новый VW Polo получит внешность в духе старшего брата, Volkswagen Golf 8 поколения, поэтому коллеги нарисовали обновленный бюджетный хетчбэк, опираясь именно на эту информацию.

Предполагаемый облик обновленного/нового VW Polo. Скриншот

По сравнению с текущим Polo, этот автомобиль имеет тонкие фары с новой графикой ДХО. Кроме того, решетка значительно меньше и отличается едва заметной хромированной отделкой. В то же время логотип Volkswagen частично заходит капот, при этом бампер получил более сдержанное оформление. А вот в профиль машина выглядит так же, как и сейчас.

VW Golf 8. Фото: cars.com

Сзади хетчбэк не показали, но, как ожидается, у него появится новый бампер и другой формы задние фонари.

Предполагается, что новый VW Polo получит также более продвинутую информационно-развлекательную систему и ряд абсолютно новых опций, а в его моторную гамму войдут 3-цилиндровые двигатели (объемом от 1.0 до 1.6), в том числе – с функцией "мягкий гибрид".

Ожидается, что VW Polo 7 дебютирует в конце 2021 года, а в начале 2022-го он поступит в продажу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самая легендарная модель Volkswagen станет электромобилем.