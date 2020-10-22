Всю партию электромобилей Hummer за $113 000 раскупили за один час

Электрический пикап GMC Hummer EV, который дебютировал на днях, оказался сверх востребованным автомобилем. Всего через час после премьеры вся первая партия машины была полностью распродана.

Речь идет о самой дорогой комплектации автомобиля, спецверсии Edition 1, пишет Electrek. Такой электрокар оснащается силовой установкой на 1014 сил, разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды и проезжает на одном заряде более 560 км. Цена автомобиля составляет 112 600 долларов.

Поставки Hummer Edition 1 должны начаться осенью 2021 года, и до осени 2022-го выпускаться будет исключительно эта версия автомобиля. То есть, тем, кто желает заказать новинку прямо сейчас, придется теперь подождать два года, когда на конвейер отправится более доступная версия за 100 000 долларов.

Весной 2023 года GMC начнет продажи еще более доступной версии – за 90 тысяч. Наконец, самый дешевый вариант, который оценивается в 80 тыс. долларов, появится только весной 2024 года.

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