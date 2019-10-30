Все секреты Skoda Octavia раскрыты до премьеры

Новая Skoda Octavia станет крупнее, унаследует моторы от Volkswagen Golf VIII, а также получит расширенный пакет опций.

Об этом сообщает портал Motor1. По своим размерам Octavia всегда была крупнее конкурентов, и новое поколение не станет исключением. Новинка выросла в длину на 19 мм (4689 мм) и в ширину на 15 мм (1829 мм). А вот колесная база сохранится без изменений – 2686 мм.

Skoda Octavia skoda-storyboard.com

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Новая Octavia стала более обтекаемой, благодаря чему коэффициент аэродинамического сопротивления снизился у лифтбека до 0,24, а у универсала – до 0,26. Это позитивно скажется на потреблении топлива и снижении вредных выбросов в атмосферу.

В качестве опции будут предложены матричные полностью светодиодные фары, трехзонная система климат-контроля а также 19-дюймовые колесные диски нового дизайна. Еще одной новинкой для бестселлера Skoda станут светодиодные задние фонари с эффектными динамическими "поворотниками".

Skoda Octavia skoda-auto.com

Автомобиль станет просторнее предшественника. Помимо увеличения пространства для ног задних пассажиров обе версии прибавят в объеме багажника. Octavia и раньше была лидером по этому показателю, а теперь в лифтбек поместится до 600 л, а в универсал – до 640 л поклажи.

Линейку силовых агрегатов Octavia унаследовала от нового Golf. Автомобиль получит версии с трехцилиндровым мотором 1,0 TSI (110 л.с.), а также четырехцилиндровый 1,5-литровый 150-сильный TSI. В комбинации со вспомогательным электромотором-генератором будет работать 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG, а обычные модификации будут работать в паре с 6-ступенчатой "механикой", которая стала более эффективной. Для топ-версии подготовили мотор 2.0 TSI мощностью 190 л.с., полный привод и 7-ступенчатую DSG.

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Любители дизельных моторов смогут выбирать 2,0-литровый TDI Evo в одном из трех вариантов мощности – 115 л.с., 150 л.с. или 200 л.с. В зависимости от версии этот мотор будет доступен с "механикой" или DSG, а в качестве опции предложат полный привод.

Также в семействе появится гибридная подзаряжаемая (plug-in) версия Octavia iV с бензиновым двигателем 1.4 TSI, электромотором и 6-ступенчатой DSG. Суммарная отдача такого гибрида – 204 л.с. в базовой версии и 245 л.с. – в более мощного варианта.

Официальный эскиз Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

Но и это еще не все. Skoda планирует продавать Octavia G-TEC на сжатом природном газе (CNG). Эта модификация будет оснащена 130-сильным мотором 1.5 TSI и 6-ступенчатой механической или 7-скоростной DSG.

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В зависимости от предпочтений покупателя, новинка будет доступна в двух вариантах – спортивном и с пакетом Rough Road. В первом случае клиренс снижен на 15 мм, а во втором – увеличен на ту же величину. Также Octavia получит систему динамического управления шасси (DCC), способную автоматически регулировать жесткость подвески в зависимости от выбранного режима движения.

Среди интересных особенностей – 10-дюймовые цифровая комбинация приборов и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, в арсенале новой Skoda Octavia будет немало интересных фирменных опций Simply Clever. Например, для новинки впервые предложат "комплект для сна", который включает в себя два больших задних подголовника и одеяло. А для универсала будет доступна выдвижная полка багажника.

В салоне будет предусмотрено до 5 разъемов USB-C, розетка на 230 В, электронно управляемые "детские" замки для задних дверей, зонтики в передних дверях, карманы под смартфоны в спинках передних кресел и прочие "умные" опции.

Официальный дебют нового поколения Octavia состоится на специальной презентации в Праге 11 ноября.

Как писал ранее OBOZREVATEL, продукция концерна Volkswagen пользуется высоким спросом у покупателей.

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