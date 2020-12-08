Volkswagen презентовал новое поколение моторов TSI

Концерн Volkswagen представил новое поколение бензиновых моторов TSI evo объемом от 1 до 1,5 л, которые будут доступны для широкой гаммы моделей VW – от up! до Passat, от T-Cross до Tiguan.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые моторы будут доступны в трех и четырехцилиндровой конфигурациях, объемом 1 и 1,5 литра.

Мощность и эффективность

Независимо от того, какую конфигурацию будет иметь новый двигатель – 3 или 4 цилиндра, развивать 90 или 150 л.с. – компактный мотор TSI evo обладает достаточной мощностью и эффективностью. Например, в модели семейства Golf двигатель 1.0 eTSI будет доступен с системой mild hybrid. Трехцилиндровый турбомотор развивает мощность 81 кВт (110 л.с.) и обладает крутящим моментом 200 Нм, который доступен в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. С его помощью Golf способен развить скорость 202 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,3-4,5 л/км по циклу NEDC.

От EA 211 к EA 211 evo

Двигатели 1.5 TSI и 1.0 TSI ведут свою родословную от семейства моторов EA 211, которые дебютировали на модели Golf VII в 2012 году. В 2016 году четырехцилиндровая версия этого мотора была модернизирована, а прежние моторы объемом 1,2 и 1,4 литра заменили 1,5-литровым. Такие моторы получили обозначение EA 211 TSI evo.

Сокращение номенклатуры и унификация двигателей привела к тому, что два мотора – объемом 1 л и 1,5 л – способны использоваться на максимально широкой гамме моделей. В частности, двигатель 1.0 TSI закрывает диапазон мощности от 66 кВт (90 л.с.) до 85 кВт (115 л.с.), а мотор 1.5 TSI может иметь мощность от 96 кВт (130 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.). Кроме того, на моделях Polo и Golf, эти двигатели были адаптированы для использования ГБО.

По циклу Миллера

В зависимости от количества цилиндров и развиваемой мощшности, компактные моторы TSI evo используют различные компоненты. Например, 4-цилиндровый 130-сильный двигатель и трехцилиндровые моторы используют в работе так называемый цикл Миллера. Это позволило снизить расход топлива при малых нагрузках. Это было достигнуто более ранним закрытием впускных клапанов, снижением потерь на дросселирование и повышение степени сжатия до 12.5:1 в 4-цилндровом варианте и до 11.5:1 – в трехцилиндровом. Но на высоких нагрузках эта технология не подходит, поэтому мотор дополнили высокоточной гидравлической системой регулировки распредвалов, которая позволила менять время открытия клапанов при активном использовании педали "газа".

Кроме того, впервые в массовом сегменте бензиновые двигатели получили турбонагнетатели с изменяемой геометрией VTG. Это позволило увеличить давление наддува до 2,3 бар в 130-сильной "четверке" и до 2,8 бар в трехцилиндровых версиях мотора. В результате этого удалось добиться высокого крутящего момента при максимально низких оборотах вращения двигателя.

Система отключения части цилиндров ACT

Система Active Cylinder Management (ACT) стала дальнейшим шагом на пути к снижению расхода топлива в двигателе 1.5 TSI. При низких нагрузках она прекращает работу 2- и 3-го цилиндров, отключая подачу топлива и работу системы зажигания. Процесс происходит автоматически и совершенно незаметно для водителя.

Давление в 350 бар

Система впрыска common rail на всех моторах TSI evo работает с максимальным давлением в 350 бар и способна осуществлять до 5 впрысков топлива за цикл сгорания. За счет оптимизации процесса сгорания топлива достигает снижение количества вредных газов, а фильтр тонких частиц позволяет минимизировать их выделение в атмосферу.

Алюминиевый картер и цилиндры с напылением

Использование алюминиевого картера позволило снизить массу моторов семейства TSI evo. Так, 3-цилиндровый двигатель весит всего 88 кг. Кроме того, на трехцилиндровых моторах и 150-сильной "четверке" используется уникальная технология снижения трения. На стенки цилиндров нанесено тончайшее (100 мк) плазменное напыление на основе железа. Еще одним важным компонентом является выпускной коллектор, который интегрирован в головку блока цилиндров: это способствует быстрому нагреву двигателя, так что использование выхлопных газов начинается на ранней стадии.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Volkswagen намерен существенно увеличить количество электромобилей и гибридов, а также прекратил производство двигателя W12.