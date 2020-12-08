Volkswagen презентовал новое поколение моторов TSI

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Volkswagen презентовал новое поколение моторов TSI

Концерн Volkswagen представил новое поколение бензиновых моторов TSI evo объемом от 1 до 1,5 л, которые будут доступны для широкой гаммы моделей VW – от up! до Passat, от T-Cross до Tiguan.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые моторы будут доступны в трех и четырехцилиндровой конфигурациях, объемом 1 и 1,5 литра.

Новое поколение бензиновых моторов TSI evo объемом от 1 до 1,5 л будут доступны для широкой гаммы моделей концерна

Мощность и эффективность

Независимо от того, какую конфигурацию будет иметь новый двигатель – 3 или 4 цилиндра, развивать 90 или 150 л.с. – компактный мотор TSI evo обладает достаточной мощностью и эффективностью. Например, в модели семейства Golf двигатель 1.0 eTSI будет доступен с системой mild hybrid. Трехцилиндровый турбомотор развивает мощность 81 кВт (110 л.с.) и обладает крутящим моментом 200 Нм, который доступен в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин. С его помощью Golf способен развить скорость 202 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,3-4,5 л/км по циклу NEDC.

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От EA 211 к EA 211 evo

Двигатели 1.5 TSI и 1.0 TSI ведут свою родословную от семейства моторов EA 211, которые дебютировали на модели Golf VII в 2012 году. В 2016 году четырехцилиндровая версия этого мотора была модернизирована, а прежние моторы объемом 1,2 и 1,4 литра заменили 1,5-литровым. Такие моторы получили обозначение EA 211 TSI evo.

VW

Сокращение номенклатуры и унификация двигателей привела к тому, что два мотора – объемом 1 л и 1,5 л – способны использоваться на максимально широкой гамме моделей. В частности, двигатель 1.0 TSI закрывает диапазон мощности от 66 кВт (90 л.с.) до 85 кВт (115 л.с.), а мотор 1.5 TSI может иметь мощность от 96 кВт (130 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.). Кроме того, на моделях Polo и Golf, эти двигатели были адаптированы для использования ГБО.

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По циклу Миллера

В зависимости от количества цилиндров и развиваемой мощшности, компактные моторы TSI evo используют различные компоненты. Например, 4-цилиндровый 130-сильный двигатель и трехцилиндровые моторы используют в работе так называемый цикл Миллера. Это позволило снизить расход топлива при малых нагрузках. Это было достигнуто более ранним закрытием впускных клапанов, снижением потерь на дросселирование и повышение степени сжатия до 12.5:1 в 4-цилндровом варианте и до 11.5:1 – в трехцилиндровом. Но на высоких нагрузках эта технология не подходит, поэтому мотор дополнили высокоточной гидравлической системой регулировки распредвалов, которая позволила менять время открытия клапанов при активном использовании педали "газа".

Volkswagen Golf 1.5 eTSI c технологией mild hybrid и бензиновым мотором TSI нового поколения

Кроме того, впервые в массовом сегменте бензиновые двигатели получили турбонагнетатели с изменяемой геометрией VTG. Это позволило увеличить давление наддува до 2,3 бар в 130-сильной "четверке" и до 2,8 бар в трехцилиндровых версиях мотора. В результате этого удалось добиться высокого крутящего момента при максимально низких оборотах вращения двигателя.

Система отключения части цилиндров ACT

Система Active Cylinder Management (ACT) стала дальнейшим шагом на пути к снижению расхода топлива в двигателе 1.5 TSI. При низких нагрузках она прекращает работу 2- и 3-го цилиндров, отключая подачу топлива и работу системы зажигания. Процесс происходит автоматически и совершенно незаметно для водителя.

В двигателе нового поколения использован целый ряд инновационных решений: система отключение цилиндров АСТ, давление в 350 бар, турбина VGT, легкий алюминиевый картер, напыление на зеркалах цилиндров и т.д.

Давление в 350 бар

Система впрыска common rail на всех моторах TSI evo работает с максимальным давлением в 350 бар и способна осуществлять до 5 впрысков топлива за цикл сгорания. За счет оптимизации процесса сгорания топлива достигает снижение количества вредных газов, а фильтр тонких частиц позволяет минимизировать их выделение в атмосферу.

Алюминиевый картер и цилиндры с напылением

Использование алюминиевого картера позволило снизить массу моторов семейства TSI evo. Так, 3-цилиндровый двигатель весит всего 88 кг. Кроме того, на трехцилиндровых моторах и 150-сильной "четверке" используется уникальная технология снижения трения. На стенки цилиндров нанесено тончайшее (100 мк) плазменное напыление на основе железа. Еще одним важным компонентом является выпускной коллектор, который интегрирован в головку блока цилиндров: это способствует быстрому нагреву двигателя, так что использование выхлопных газов начинается на ранней стадии.

VW up! 1.0 TSI одним из первых получил новый бензиновый двигатель

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Volkswagen намерен существенно увеличить количество электромобилей и гибридов, а также прекратил производство двигателя W12.

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