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Вопросы к МВД: вокруг Зайцевой разгорается новый скандал

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Если автошколу, где училась виновница трагической ДТП в Харькове Елена Зайцева, решили лишить аккредитации, то по такой же логике надо забрать лицензию и в подразделения МВД, которое выдавало девушке водительское удостоверение.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил автоюрист Денис Конюшко. Он добавил, что автошкола только готовит будущих водителей, а проверяют знания в сервисном центре, поэтому все вопросы к МВД.

"Автошкола автошколой, но где Зайцева сдавала экзамен после обучения? В МВД, где проверяют факт наличия знаний всех курсантов. Если человеку выдают водительские права, то очевидно, что подготовка в автошколе проводилась должным образом. Здесь ставится большой знак вопроса – почему Зайцевой выдали права, если школа так плохо учила ее? Поэтому если автошколу лишают лицензии, то закрывайте соответственно и подразделение МВД, выдавшее этой девушке удостоверение", – сказал юрист.

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Чтобы побороть явление покупки удостоверений, есть один действенный способ, сказал автоюрист. По его словам, обязанность для инструкторов по вождению и преподавателей в автошколах вносить в специальный электронный журнал информацию о курсанте и данные о проведении всех занятий поможет решить этот вопрос.

Вопросы к МВД: вокруг Зайцевой разгорается новый скандал

"Электронный журнал будет действовать между работниками автошкол и МВД. Преподаватели также будут вносить туда данные о посещении учеником занятий", – добавил он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, видеофиксацию во время тестов на получение водительских прав ввели в начале года. В ближайшее время планируется введение видеоконтроля и во время практической части экзаменов.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Денис Конюшко
Место
Украина
Теги
водительские праваавтошколаДТП Зайцева
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