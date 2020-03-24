Внезапно: противник Tesla от Volvo отправился в производство

Пока некоторые компании закрывают заводы из-за эпидемии коронавируса, другие же, наоборот, открывают их после простоя. В числе последних оказалась компания Volvo, которая недавно возобновила в Китае работу сразу нескольких совместных предприятий.

Но помимо продолжения выпуска прежних моделей, на одном из таких заводов уже организовали сборку совершенно новой модели. Речь идет о Polestar 2 – электрическом седане бренда Polestar, который принадлежит Volvo Cars (совместная группа Volvo и Geely).

Polestar 2 polestar.com

Новинка отправилась на конвейер совершенно нового завода Polestar – эта фабрика находится в промышленном центре китайского Чэнду, её открыли лишь летом прошлого года. Ранее здесь началось производство гибридного купе Polestar 1, а теперь к нему присоединился вышеупомянутый электроседан. Ежегодно этот завод будет выпускать 500 000 машин, часть из которых отправится на внутренний, китайский рынок, другая часть – на экспорт.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Выйдя на рынок, Polestar 2 составит конкуренцию седану Tesla Model 3, для этого у него есть все задатки. Электрокар построен на "вольвовской" платформе CMA, кроме того, от последних моделей Volvo он унаследовал и дизайн. Автомобиль использует силовую установку, выдающую 408 л.с. мощности и 660 Нм крутящего момента, а также батарею емкостью 78 кВтч, которой хватает на запас хода в 500 км по циклу WLTP.

Polestar 2 polestar.com

Polestar 2 polestar.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об универсале Volvo, который за 14 лет своей жизни проехал 1 млн км.

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