Внешность Nissan X-Trail 2021 раскрыта раньше времени

Новый Nissan X-Trail 2021 дебютирует к лету этого года, но не исключено, что премьера модели может быть отложена из-за кризиса, связанного с коронавирусом.
И всё же японцы готовят модель к выходу на рынок. Бразильская редакция сайта Motor1 опубликовала фотографии автомобиля, поданные японским производителем в патентное ведомство. Они полностью раскрывают внешний вид нового X-Trail.
Nissan X-Trail 2021
motor1.com
Изображения показывают, что четвертое поколение популярного кроссовера не претерпит радикальных изменений, хотя отличаться от актуальной генерации оно все же будет. Появятся новые бамперы, двухэтажная оптика и более крупная радиаторная решётка с хромированной кромкой.
Nissan X-Trail 2021
motor1.com
Вместе с изображениями экстерьера Nissan X-Trail 2021 было также опубликовано одно фото салона – на нем изображена передняя панель машины. Здесь также обойдется без сюрпризов, выделяется разве что мультимедиа с "крутилками", которая теперь вынесена отдельным блоком.
Nissan X-Trail 2021
motor1.com
Nissan X-Trail 2021
motor1.com
Nissan X-Trail 2021
motor1.com
По гамме моторов пока мало что известно. Ожидается, что новый Nissan X-Trail получит несколько гибридных версий, среди которых будет обычный гибрид (ДВС + небольшой аккумулятор с подзарядкой во время движения) и плагин-гибрид. Последний, возможно, будет позаимствован у Mitsibishi Outlander. Для некоторых рынков японский внедорожник также сохранит свои нынешние бензиновые и дизельные двигатели.
Nissan X-Trail актуального поколения
global.nissannews.com
Nissan X-Trail актуального поколения
global.nissannews.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Nissan готовит кроссовер, который будет меньше и дешевле Juke.
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