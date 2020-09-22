Вьетнамский VinFast презентовал люксовый кроссовер

Вьетнамская компания VinFast анонсировала новый премиальный кроссовер President.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основанная всего несколько лет назад компания VinFast имеет амбициозные планы. В частности, уже в будущем году первый вьетнамский автопроизводитель намерен представить свою продукцию на американском рынке.

Пока же компания презентовала новый люксовый кроссовер VinFast President. Автомобиль получил 6,2-литровый мотор V8 от General Motors, который обладает мощностью 420 л.с. и развивает крутящий момент величиной 624 Нм. По данным производителя, мощный мотор позволит разгонять кроссовер от 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость обещают порядка 300 км/ч.

Облик автомобиля создавала известная итальянская дизайн-студия Pininfarina. За основу был взят BMW X7, который увеличили в размерах и радикально переработали внешне. К слову сказать, ранее туринское ателье уже работала с VinFast над ее первыми детищами – седаном LUX A2.0 и кроссовером LUX SA2.0 – глубоким рестайлингом седана BMW 5-серии и кроссовера BMW Х5.

Всего планируется изготовить 500 "Президентов" стоимостью не менее $164 тысяч. Кроме того, в настоящее время в компании работают над проектом электромобиля, который может быть предложен покупателям, в том числе, в США.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на первом месте рейтинга "Самых американских автомобилей" оказалась машина, которая родом не из США.