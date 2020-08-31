В Японии изобрели покрышки, которым не страшны проколы

Компания Omikenshi из Японии усовершенствовала технологию покрышек run-flat, которые защищены от проколов. Специалистам удалось создать экологичную конструкцию, которая к тому же снизит стоимость.

Покрышки run-flat позволяют проехать определенное расстояние после прокола колеса. Это позволяет добраться до СТО для процедуры шиномонтажа. Оснащенные такими покрышками автомобили нередко продаются без запасного колеса. Но есть недостаток – высокая цена. По информации Nikkei, компания Omikenshi решила эту проблему.

Вместо вискозной арматуры, специалисты предложили использовать новое волокно, которое дешевле и проще в изготовлении, а в процессе производства выбрасывает в два раза меньше углерода. Кроме того, новый компонент позволит значительно снизить стоимость "беспрокольных" покрышек.

Своеобразное армирование дополнительными волокнами необходимо шинам run-flat не только для повышенной жесткости, но и для сопротивления сильному нагреванию, которое вызвано движением на спущенной покрышке.

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