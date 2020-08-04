В Великобритании стартуют продажи нового родстера AC Cobra

Одна из старейших британских автомобильных компаний AC Cars возрождает производство своей топовой модели Cobra 378 Superblower, сообщается на сайте производителя.

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

Известная британская компания в ближайшее время начнет продажи в Великобритании самой мощной версии своего культового родстера. В отличие от предшественника, который выпускался с 1997 до 2001 год, новинка получит совершенно новую техническую "начинку". На смену компрессорному мотору V8 от Ford пришел 6,2-литровый двигатель Chevrolet, который используется на Camaro ZL1. 587 л.с. передаются к ведущим задним колесам через 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Под капотом AC Cobra 378 Superblower расположен 6,2-литровsq V8 от Chevrolet. Фото: accars.eu

Стоимость Cobra 378 Superblower составит 129500 фунтов (143400 евро).

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

Напомним, что ранее компания AC Cars представила две модели своего культового родстера Cobra в двух версиях – 140 Charter Edition и Series 1 Electric. Первая оснащается бензиновым 2,3-литровым мотором Ford мощностью 355 л.с., а вторая получила электрический двигатель мощностью 312 л.с. и литий-ионную батарею на 54 кВтч, которая позволит преодолеть до 240 км.

2020 AC Cobra 378 Superblower. Фото: accars.eu

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