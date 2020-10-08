В Украину начались продажи самой мощной и самой быстрой Toyota Camry 2020

В Украине стартовали продажи топовой Toyota Camry 2020. Это самая мощная и быстрая версия культового японского седана с дорогим оснащением.

О выходе новинка сообщила пресс-служба украинского представительства "Тойота". Главная "изюминка" седана – 3,5-литровый двигатель, выдающий 302 л.с. и 356 Нм при 4700 об/мин. Состыкован мотор с 8-ступенчатым "автоматом".

Динамические характеристики Toyota Camry в "топе" следующие: разгон до 100 км/ч занимает 6,9 сек, максимальная скорость составляет 220 км/ч. Расход топлива – 12,5 л на100 км в городском цикле и 6,4 л на 100 км – в загородном (всего лишь ненамного больше, чем у 2,5-литровой версии).

Оснащение седана включает трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропакет, подогрев всех кресел, электропривод шторок и беспроводная зарядка для смартфона.

Купить Toyota Camry 3.5 2020 можно по цене от 1 173 110 грн.

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