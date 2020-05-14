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14 мая • обновлено в 16:28
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В Украине засняли шикарный и сверхмощный Mercedes за 6 млн

4.1т
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На украинских дорогах очередное пополнение экзотики. На улицах Киева засняли новейший Brabus 800 – тюнингованную версию Mercedes-AMG GT63 S 4door. Такой автомобиль в Украине единственный – во всяком случае, пока что.

Данный Брабус является очень крутым и невероятно дорогим. При цене в более чем 230 000 долларов (6, 2 млн грн) он обладает характеристиками суперкара.

Brabus 800 в Украине

Brabus 800 в Украине

instagram.com/king_artur.ua

Под капотом Brabus 800 установлен 4,0-литровый твин-турбо V8, форсированный с 640 до 800 л.с. Крутящий момент мотора впечатляет еще больше – он составляет 1000 Нм.

Brabus 800 в Украине

Brabus 800 в Украине

instagram.com/king_artur.ua

Благодаря такому двигателю Мерседес ускоряется до "сотни" за 2,9 сек, а до 200 км/ч – за 7,3 сек. Разгоняется "немец" до 315 км/ч, а замедляют его усиленные керамические тормоза.

Brabus 800 в Украине

Brabus 800 в Украине

instagram.com/king_artur.ua

Внешне доработанный Mercedes-AMG GT63 S 4door. выделяется другой радиаторной решеткой, дополнительным обвесом, другими колесными дисками и, конечно же, логотипами и шильдками Брабус. У конкретно этого экземпляра также эффектный тёмный окрас (хотя не исключено, что кузов обклеен плёнкой).

Ранее OBOZREVATEL писало том, что на парковке в Монако засняли пару крутых авто на украинских номерах.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
новые авто авто Brabus Mercedes-Benz
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