В Украине засняли первый кроссовер Aston Martin: он стоит от 7 млн грн

В Украине засняли первый кроссовер культовой британской марки – Aston Martin DBX. Роскошный SUV недавно поступил в продажу, хотя его украинская презентация состоялась еще зимой (впрочем, тогда на презентации показали лишь предсерийный прототип).

Фото и видео Aston Martin DBX опубликовали Instagram-аккаунты topcars_ua и carsmirage. Автомобиль заметили в Киеве и, как видно на кадрах, на данный момент у него временные номера. К слову, это самый первый DBX, замеченный на отечественных дорогах.

Купить кроссовер Aston Martin можно по цене от 7 млн грн. За эти деньги предлагается один из самых роскошных и быстрых внедорожников в мире. DBX выполнен в стиле других моделей британской марки (в частности, у него характерная радиаторная решетка и плавные формы).

Оснащен автомобиль 550-сильным V8 объемом 4,0 литра, с которым он ускоряется до "сотни" за 4,5 сек и развивает максимальную скорость 291 км/ч. И это при том, что весит такой "Астон" почти 2,3 тонны.

Отделка салона представлена кожей, деревом, алькантарой и алюминием. Также кроссовер оснащен пневмоподвеской, сенсорными экранами, включая виртуальную приборную панель, полным электропакетом, трехзонным климат-контролем, системой автоторможения, помощником на спуске и др.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в последнее время украинцы стали больше покупать новых автомобилей.