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1 июня • обновлено в 14:21
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В Украине заметили Москвич с прицепом на "блатных" номерах

2.1т
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В Закарпатской области заметили необычный "автопоезд". В нём обращают на себя внимания экзотические номера.

Как можно увидеть на фото. сам по себе тандем транспортных средств вполне обычный и "народный" – к старенькому Москвичу прикреплён простенький прицеп, груженный мешками. Но при этом у прицепа эксклюзивные госзнаки – с четырьмя одинаковыми цифрами.

Обычные Москвич и прицеп с очень необычными номерами

Обычные Москвич и прицеп с очень необычными номерами

instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Интересно здесь то, что подобные номера в Украине официально стоят 36 000 грн. (1400 долларов). И в данном случае номерные знаки "тянут" по стоимости больше, чем автомобиль и прицеп вместе взятые (ли стоят как минимум столько же). В среднем Москвичи продают на вторичке 800 долларов, а аналогичный прицеп можно купить за $500-600.

К слову, "красивые" номера на недорогих авто встречаются в Украине не так уж редко. Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на подобных госзнаках ездит ЗАЗ-1102 Таврия и даже ржавая Газель.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
фотографии б/у автомобиль автономера авто
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