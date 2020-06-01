В Украине заметили Москвич с прицепом на "блатных" номерах

В Закарпатской области заметили необычный "автопоезд". В нём обращают на себя внимания экзотические номера.

Как можно увидеть на фото. сам по себе тандем транспортных средств вполне обычный и "народный" – к старенькому Москвичу прикреплён простенький прицеп, груженный мешками. Но при этом у прицепа эксклюзивные госзнаки – с четырьмя одинаковыми цифрами.

Обычные Москвич и прицеп с очень необычными номерами instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Интересно здесь то, что подобные номера в Украине официально стоят 36 000 грн. (1400 долларов). И в данном случае номерные знаки "тянут" по стоимости больше, чем автомобиль и прицеп вместе взятые (ли стоят как минимум столько же). В среднем Москвичи продают на вторичке 800 долларов, а аналогичный прицеп можно купить за $500-600.

К слову, "красивые" номера на недорогих авто встречаются в Украине не так уж редко. Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на подобных госзнаках ездит ЗАЗ-1102 Таврия и даже ржавая Газель.

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