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27 апреля • обновлено в 16:48
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В Украине выпустили автомобиль для борьбы с пандемией COVID-19

1.4т
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Украинская корпорация Богдан (город Черкассы) выпустила автомобиль, который поможет бороться с коронавирусом. Его предназначение – дезинфекция объектов инфраструктуры (дорог и тротуаров).

Специальный дезинфицирующий автомобиль, получивший название Богдан-3378, построен на базе грузовика Hyundai HD78. На платформу "корейца" установили бак объемом 3000 литров, а в задней части машины – на уровне фонарей – смонтировали специальные распылители для обработки дорог. Кроме того, есть два отдельных шланга-подвода длиной 30 метров – с их помощью можно дезинфицировать тротуары.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Поскольку грузовик является бескапотным, а его радиус разворота составляет всего 13 метров, спецтехника отлично подходит для эксплуатации в городских условиях. Автомобиль могут использовать структуры ГСЧС, коммунальных служб и учреждений здравоохранения.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Пока произведен лишь один экземпляр Богдан-3378, но если на такую машину будет спрос, корпорация готова наладить серийное производство.

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

Дезинфицирующий автомобиль Богдан

bogdan.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали авто с характеристиками суперкара.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто "Богдан Моторс"
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ни чего изобретать не надо,после СССР осталось столько машин химзащиты шо хватит еще на один Черноболь и 5 корон
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
петька никак не угомонится
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Петрушка и тут развел ка ке лов...)))
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