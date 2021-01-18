В Украине стартовали продажи новой модели Hyundai

Компания Hyundai объявила о старте продаж в Украине нового компактного кроссовера Venue.

Об этом сообщат пресс-служба производителя. Новинка является самым маленьким представителем семьи кроссоверов Hyundai – длина модели составляет 4040 мм, а колесная база – 2520 мм.

Автомобиль привлекает внимание выразительным дизайном экстерьера, палитрой ярких цветов и контрастными элементами. Интерьер Venue отличается разнообразием отделки: от классических темных тонов и до джинсовых мотивов с контрастной светлой строчкой.

Для удобства пользователя автомобиль снабдили подогревом руля и передних сидений. Информационно-развлекательная система имеет 8-дюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядку для смартфонов и поддержку приложений Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль оснащен бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой "механиrой" или "автоматом". Venue оснащен селектором выбора режимов движения и покрытия (Drive/Traction Mode), а также системами круиз- и климат-контроля.

Новинка представлена в трех комплектациях – Express, Dynamic и Elegance. На машину предлагается гарантия 5 лет или 100 000 км пробега, или же 4 года без ограничения пробега. Цена на новый Hyundai Venue стартует с отметки в 509 910 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cемейство компактных кроссоверов Hyundai готовится к пополнению, а в Украину прибыл флагманский внедорожник Palisade.