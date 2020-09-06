В Украине стартовали продажи Honda Jazz e:HEV.

В Украине начались продажи четвертого поколения Honda Jazz, но теперь это исключительно гибридная модель и имеет собственное обозначение e:HEV. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

2021 Honda Jazz e: HEV. Фото: honda.ua

В автомобиле применяется уникальная "хондовская" технология e:HEV, которую условно можно описать как "электромобиль, который не требует зарядки". Именно эта технология позволяет новинке достичь рекордно низкого уровня расхода топлива в городе – 2,4 л на 100 км и высокой разгонной динамики, присущей электромобилям.

2021 Honda Jazz e: HEV. Фото: honda.ua

Такие характеристики стали возможными благодаря использованию мощного электромотора в качестве основного двигателя, в то время как экономичный бензиновый ДВС главным образом работает для выработки электроэнергии. Благодаря такому решению водитель получает главные преимущества электромобиля, и при этом не тратит время на подзарядку батареи, как это было бы необходимо в случае "обычного" электромобиля.

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Новая модель оснащена самым передовым комплексом систем безопасности Honda SENSING, включающий системы предотвращения столкновения, адаптивного круиз-контроля с функцией поддержания дистанции во время движения с низкой скоростью, поддержания движения в полосе, предотвращение съезда с дороги, распознавания дорожных знаков, автоматического переключения ближнего / дальнего света и другие.

Также впервые в этом классе авто водитель и пассажиры защищены 10 подушками безопасности, где в дополнение к традиционным фронтальным и боковым подушкам, а также боковым шторкам добавились боковые подушки на задних сиденьях и подушка между водителем и передним пассажиром.

Впервые в таком классе авто, водитель и пассажиры защищены 10 подушками безопасности. Фото: honda.ua

Для Украины новый Jazz e: HEV является воплощением стратегии Honda Electric Vision. В соответствии с концепцией e:TECHNOLOGY, она предусматривает создание электрифицированных моделей, в которых максимальная эффективность и повседневное удобство сочетается с удовольствием от управления и дарит чрезвычайные эмоции за счет новейших и инновационных технологий Honda.

Вместительный багажник Honda Jazz e:HEV. Фото: honda.ua

Современная эволюция дизайна позволяет за счет простых линий и форм придать внешности Honda Jazz "вневременной" вид. Его плавные очертания, длинные линии крыши и стиль, родственный с предыдущими поколениями, образует мгновенно узнаваемый силуэт.

2021 Honda Jazz e: HEV. Фото: honda.ua

Чтобы совершить революцию в сущности своего компактного городского автомобиля, Honda сосредоточилась на новой философии дизайна, заключенной в японское понятие "Yoo no bi". Это понятие признает красоту, которая существует в повседневных предметах, которые со временем оттачиваются, чтобы сделать их еще более красивыми и приятными для использования с конкретной целью.

"Мы разработали этот автомобиль как творение, которое имеет силу обогатить повседневную жизнь тех, кто им пользуется", – объясняет Такеки Танака, руководитель проекта.

Honda ставит в основу дизайна удобство, поэтому панель приборов спроектирована по современным требованиям и построено вокруг экранов развлекательно-информационной системы. 7-дюймовый дисплей панели приборов и центральный 9-дюймовый сенсорный экран способствуют комфортному и безопасному вождению.

7-дюймовый дисплей панели приборов и центральный 9-дюймовый сенсорный экран способствуют комфортному и безопасному вождению. фото: honda.ua

К информационно-развлекательным функциям и приложениям можно получить доступ через сенсорный экран или дополнить контентом со смартфона с помощью Android Auto и Apple CarPlay.

К информационно-развлекательных функций и приложений можно получить доступ через сенсорный экран или смартфон с помощью Android Auto и Apple CarPlay. Фото: honda.ua

Для более детального знакомства с новой моделью Jazz e: HEV приглашаем посетить салоны официальных дилеров Honda в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Honda и General Motors создали альянс для разработки электромобилей

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