В Украине продают новую Skoda, которой 28 лет

В Украине выставили на продажу ретро-автомобиль, мимо которого не может пройти практически любой фанат Skoda. Речь идёт о старой модели Favorit, которая имеет отличное состояние и минимальный пробег.

Соответствующее объявление появилось в Facebook-сообществе Škoda Club Ukraine.

Skoda Favorit с минимальным пробегом

Данная Skoda Favorit была выпущена в 1992 году, при этом у автомобиля отличное состояние, поскольку недавно он прошел процесс реставрации. На одометре хетчбэка – всего 7,1 тыс. км. По-сути, это новая машина.

Skoda Favorit с минимальным пробегом

Интересно, что нынешний владелец обнаружил Шкоду брошенной в гараже. Сейчас он готов расстаться с эксклюзивом, однако стоимость не сообщается – как указано в объявлении, цена договорная.

Что касается характеристик, Skoda Favorit является хетчбэком С-класса (его длина – 3,8 м). На первых порах автомобиль снаряжался 1,3-литровым карбюраторным мотором на 58 сил, позднее этот двигатель заменили на 64-сильный агрегат того же объема. Выпускалась Skoda Favorit c 1987 по 1994 годы.

Skoda Favorit с минимальным пробегом

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