В Украине продают "космический" автомобиль. Фото

Cadillac Fleetwood 1959 года – уникальный б/у автомобиль, который даже у себя на родине, в США, в 2020-м выглядит необычно. Но в Украине один из таких появился в продаже за $80 000.

За Cadillac Fleetwood 1959 года просят серьезную сумму. Фото: auto.ria.com

Довольно дорого, но машина действительно эксклюзивная. Ее внешность вдохновлена космической и авиационной тематиками, когда такой дизайн в середине ХХ столетия достиг своей кульминации.

Кроме того, за этим Cadillac отлично следили. Автомобиль пребывает в очень хорошем состоянии, а пробег составляет всего 10 тыс. километров. Его надежный V8 объемом 6,4 л мощностью 340 л.с. позволит преодолеть намного больше.

Под капотом Кадиллак – V8 объемом 6,4 л мощностью 340 л.с.. Фото: auto.ria.com

Старый Cadillac Fleetwood отлично оснащен: кондиционер, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрические регулировки сидений, усилитель руля.

Салон Cadillac Fleetwood также в хорошем состоянии. Фото: auto.ria.com

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу один из 24 изготовленных раритетных Rolls-Royce.