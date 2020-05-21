В Украине построили пожарный пикап для лесников

Украинская компания Validus Special Auto создала лесопатрульный комплекс на базе популярного пикапа Ford Ranger.

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger ford.ua

Автомобиль оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а привод осуществляется на все колеса. Кроме того, пикап укомплектовали лебедкой.

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger ford.ua

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger ford.ua

Компактный и маневрений Ford Ranger имеет все необходимое в своем арсенале, чтобы справиться с огнем. Основные элементы лесопатрульного комплекса размещаются в кузове пикапа. Здесь находится модуль пожаротушения с баком на 600 литров, шланги и насос, который позволяет осуществлять забор воды из внешних источников.

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