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21 мая • обновлено в 12:28
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В Украине построили пожарный пикап для лесников

1.7т
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Украинская компания Validus Special Auto создала лесопатрульный комплекс на базе популярного пикапа Ford Ranger.

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

ford.ua

Автомобиль оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а привод осуществляется на все колеса. Кроме того, пикап укомплектовали лебедкой.

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

ford.ua

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

Лесопатрульный комплекс на базе пикапа Ford Ranger

ford.ua

Компактный и маневрений Ford Ranger имеет все необходимое в своем арсенале, чтобы справиться с огнем. Основные элементы лесопатрульного комплекса размещаются в кузове пикапа. Здесь находится модуль пожаротушения с баком на 600 литров, шланги и насос, который позволяет осуществлять забор воды из внешних источников.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине создали специальный вездеход для медиков на базе пикапа Mitsubishi L200.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
авто новости пожар Mitsubishi Ford пикап
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