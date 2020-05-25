Главная Новости
25 мая • обновлено в 13:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Украине ожидается поток дешевых и не битых авто из США

2.1т
Читать материал на украинском

Подавляющее большинство автомобилей из США в Украине – это те машины, которые были списаны страховой и поступили на аукцион после повреждений из-за ДТП или потопа. Однако в ближайшем будущем в страну может хлынуть поток дешевых авто из Америки без каких-либо повреждений.

Их основным источником должна стать фирма Hertz – крупная сеть прокатных автомобилей, которая недавно заявила о своём банкротстве. Компания со 100-летней историей пострадала из-за пандемии коронавируса (резко упал спрос на прокат авто и, соответственно, сильно сократилась выручка компании) и теперь она не в состоянии осуществлять свою деятельность.

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве

newsbreak.com

Соответствующее заявление Hertz уже подала в Суд по делам о банкротстве США округа Делавэр (штат Нью-Йорк). Компания объявила, что на данный момент её долги превысили 17 миллиардов долларов, при этом руководство уже было вынуждено сократить 50% персонала – под увольнение попало 20 000 сотрудников.

Что же касается самого автопарка, который состоит из 570 тыс. машин самых разных марок и классов, он, скорее всего, будет распродан с аукционов, и в таком случае часть из этих автомобилей без сомнений попадёт в Украину. Цены на машины ожидаются привлекательные, поскольку весь американский авторынок сейчас испытывает трудности из-за COVID-19, при этом издание Сarscops подчеркивает, что из-за такого огромного потока предложений могут обвалиться цены на всём рынке подержанных автомобилей.

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве

Крупная компания по прокату авто объявила о банкротстве

arscoops.com

К слову, у Hertz остался резерв в размере 1 млрд долларов, однако он будет потрачен на погашение долгов перед клиентами – это компенсации по услугам бронирования, рекламным предложениям, программам лояльности и т.п.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторые автомобили в Германии отдают совершенно бесплатно.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Темы
Новости автомира Автоновости Украины
Теги
авто б/у автомобиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги