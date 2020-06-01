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1 июня • обновлено в 13:42
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В стиле G-Class: Haval готовит новый кроссовер

1.3т
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Как стало известно, китайская компания Great Wall намерена пополнить семейство внедорожников Haval новой моделью KV7.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Ранее предполагалось, что автомобиль сменит модель Н5, но по последней информации он станет родоначальником нового семейства внедорожников. Он будет построен на новой платформе B06. О технической "начинке" модели пока информации нет. Зато есть возможность оценить внешний облик новинки.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

KV7 получит угловатые формы в стиле классических внедорожников европейских брендов. Например, передние фары со светодиодной окантовкой очень напоминают новое поколение G-Class. Haval SUV получит короткие свесы, которые позволят улучшить его геометрическую проходимость.

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Haval KV7

Haval KV7

haval.com.cn

Кроме того, на виде сбоку хорошо видны крупные колесные арки и внушительный дорожный просвет. Задние светодиодные фонари L-образной формы напоминают концептуальный Haval Concept H, представленный в начале нынешнего года на автомобильной выставке в Индии.

Haval KV7 получит заднюю светотехнику в стиле концепта Н

Haval KV7 получит заднюю светотехнику в стиле концепта Н

haval.com.cn

Концептуальній Haval Concept H

Концептуальній Haval Concept H

haval.com.cn

В салоне KV7 ожидаются полностью цифровая приборная панель и крупный дисплей информационно-развлекательной системы с расширенными коммуникационными функциями.

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый внедорожник Great Wall заметили на дороге.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
внедорожник кроссовер Haval Great Wall новые авто
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