В следующем году резко возрастет спрос на старые Mercedes W140 'Кабан'

В 2021 году легендарному Mercedes-Benz S-Class W140, известному в народе под прозвищем "Кабан" исполнится 30 лет. А это значит, что он официально перейдет в статус классического автомобиля. Эксперты ожидают, что знаковый юбилей подтолкнет к повышенному спросу на модель, в частности, среди коллекционеров.

Как пишет PitaAuto, со следующего года Mercedes-Benz S-Class W140 можно будет зарегистрировать на его родине, в Германии, как классическое авто. Для этого владельцу нужно будет подчиниться общим правилам: подтвердить, что автомобиль находится в хорошем техническом и визуальном состоянии. Взамен он получит преференции в виде более низких налогов и возможность проезда в исторические центры города (старым же машинам зачастую это запрещено делать в Германии). К слову, сейчас в ФРГ зарегистрировано около 600 тыс. классических "Мерседесов".

Отметим, что Mercedes-Benz S-Class W140 выпускался в общей сложности 7 лет – с 1991 по 1998 года. Это был эталонный автомобиль своего времени, всего производитель из Штутгарта продал 406 532 экземпляров модели по всему миру, что стало значительным успехом по сравнению с его предшественниками.

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