В сети показали пугающую Ладу с деревянными деталями

Разные модели АвтоВАЗа под брендом Лада постоянно подвергаются тюнингу. Но в сети показали самый странный автомобиль, который обнаружили в Татарстане.
По сообщениям CARakoom, в основе необычной поделки, скорее всего, использован ВАЗ-21099. Хотя узнать в необычном транспортном средстве этот автомобиль очень трудно, ведь машина получила совершенно другой кузов. Видимо, владелец сконструировал его сам.
В сети показали деревянную Ладу
carakoom.com
Эта Лада получила высокий и узкий кузов. Теперь машина выглядит очень странно и чем-то напоминает внедорожники Hummer или бронированный транспорт. При этом у автомобиля довольно низкие бамперы и накладки на пороги: похоже, владелец пытался создать спортивный стиль. Об этом говорит и спойлер на крышке багажника довольно грубой формы.
В сети показали деревянную Ладу
carakoom.com
В сети показали деревянную Ладу
carakoom.com
Самое интересное, что многие кузовные элементы выполнены из дерева. Но об этом трудно судить из-за того, что кузов равномерно выкрашен в серебристый металлик. С другой стороны, простота форм отдельных деталей легко объясняется материалом, из которого они изготовлены.
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Автомобиль создали в 2003 году. Ранее деревянную поделку даже продавали за 35 000 рублей (13,5 тыс. грн или $500).
В сети показали деревянную Ладу
carakoom.com
От ВАЗ-21099 внешне почти ничего не осталось
fishki.net
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обнаружен гибрид Лада и сурового внедорожника Mercedes.
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