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1 июня • обновлено в 18:16
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В сети показали пугающую Ладу с деревянными деталями

2.1т
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Разные модели АвтоВАЗа под брендом Лада постоянно подвергаются тюнингу. Но в сети показали самый странный автомобиль, который обнаружили в Татарстане.

По сообщениям CARakoom, в основе необычной поделки, скорее всего, использован ВАЗ-21099. Хотя узнать в необычном транспортном средстве этот автомобиль очень трудно, ведь машина получила совершенно другой кузов. Видимо, владелец сконструировал его сам.

В сети показали деревянную Ладу

В сети показали деревянную Ладу

carakoom.com

Эта Лада получила высокий и узкий кузов. Теперь машина выглядит очень странно и чем-то напоминает внедорожники Hummer или бронированный транспорт. При этом у автомобиля довольно низкие бамперы и накладки на пороги: похоже, владелец пытался создать спортивный стиль. Об этом говорит и спойлер на крышке багажника довольно грубой формы.

В сети показали деревянную Ладу

В сети показали деревянную Ладу

carakoom.com

В сети показали деревянную Ладу

В сети показали деревянную Ладу

carakoom.com

Самое интересное, что многие кузовные элементы выполнены из дерева. Но об этом трудно судить из-за того, что кузов равномерно выкрашен в серебристый металлик. С другой стороны, простота форм отдельных деталей легко объясняется материалом, из которого они изготовлены.

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Автомобиль создали в 2003 году. Ранее деревянную поделку даже продавали за 35 000 рублей (13,5 тыс. грн или $500).

В сети показали деревянную Ладу

В сети показали деревянную Ладу

carakoom.com

От ВАЗ-21099 внешне почти ничего не осталось

От ВАЗ-21099 внешне почти ничего не осталось

fishki.net

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее был обнаружен гибрид Лада и сурового внедорожника Mercedes.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
тюнинг ВАЗ Лада б/у автомобиль авто
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