В сети показали очередное фото нового УАЗ Патриот 2022

На свежих запатентованных изображениях новый УАЗ Патриот 2022 модельного года продемонстрировал дизайн передней части. Это довольно буквально передает детали внешности новинки.

В Роспатенте зарегистрировали дизайн переднего бампера UAZ Patriot 2022. Фото: fips.ru

Ранее были зарегистрированы изображения передних фар и некоторых элементов кузова. Теперь в базу Роспатента внесли дизайн переднего бампера.

Официально внедорожник УАЗ Патриот в рестайлинговом варианте планируют показать в конце 2021 года – на данный момент это наиболее оптимистичная дата, которую до этого постоянно откладывали. Не исключено, что в дальнейшем сроки перенесут на 2022 год.

Новую деталь показали со всех сторон. Фото: fips.ru

Бампер – едва ли не самая яркая деталь УАЗ Патриот 2022. Фото: fips.ru

Новый UAZ Patriot будут позиционировать в качестве альтернативы внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, хотя о прямом соперничестве, разумеется, речи не идет. Интересно, что, несмотря на новые элементы, российский автомобиль сохранит прежний кузов и многие технические узлы.

Ранее были запатентованы фары УАЗ Патриот. Фото: fips.ru

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