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14 апреля • обновлено в 21:34
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В Украине построили автомобиль с характеристиками суперкара

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Quanta R – настоящий украинский суперкар, который создала в Харькове компания Iron Custom Motors. Мощность силовой установки – до 600 л.с., а на разгон до 100 км/ч нужно менее 3 секунд.

Удивительный Quanta R можно назвать квадроциклом – у транспортного средства соответствующий руль и характерная мотоциклетная посадка. Но технически этот проект намного ближе к автомобилю. Серьезного вида шасси скрывает двигатель и полноприводную трансмиссию Subaru.

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Мощность силовой установки (2,5 л) может быть разной в диапазоне 350-600 л.с. Но КПП специалисты Iron Custom Motors разработали самостоятельно. Тормоза – Brembo, амортизаторы от Bilstein.

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Разумеется, для бездорожья этот супер-квадроцикл не годится – маленький дорожный просвет и высокопроизводительные спортивные покрышки для этого совершенно не приспособлены. Зато масса равна всего 750 кг, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Что-то наталкивает на перспективы для дальнейшего развития проекта. Ведь если рейку сместить от центра, снабдить традиционным рулевым колесом и придумать закрытый кузов, получится полноценный суперкар, приспособленный к ежедневной эксплуатации. Пожелаем удачи!

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Украинский суперкар Quanta R

Украинский суперкар Quanta R

ironmoto.com.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об электромобиле ZAZ Lanos, который очень нужен украинскому рынку.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто суперкар Subaru
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