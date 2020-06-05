В Польше нашли заброшенный особняк с Mercedes S-Class в придачу

В Facebook появились фото заброшенного особняка, рядом с котором также припаркован покинутый Mercedes S-Class W220. Пользователи соцсети гадают, почему же так сложилась судьба столь недешевого имущества.

Удручающие фото были опубликованы в сообществе Abandoned, rotten & rusty cars. Необычную находку обнаружили в Польше – рядом с покинутой фабрикой в районе Познани.

Заброшенный особняк с Mercedes S-Class Rafał Krupa, Abandoned, rotten & rusty cars

Почему особняк и автомобиль находятся в таком состоянии, неизвестно. Возможно, они стали бесхозными после смерти владельца, у которого не осталось наследников. Также не исключено, что хозяин мог иметь проблемы с законом и по этой причине скрыться в другом городе или даже стране.

Заброшенный особняк с Mercedes S-Class Rafał Krupa, Abandoned, rotten & rusty cars

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