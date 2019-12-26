В оборот вошла новая монета: на ней изображен КрАЗ

26 декабря 2019 года в оборот вошла новая памятная монета номиналом 10 грн, подготовленная Нацбанком Украины тиражом 1 миллион экземпляров. На монете изображен интересный автомобиль.

Как стало известно OBOZREVATEL, монета посвящена многоцелевому полноприводному (6 ведущих колес) автомобилю украинского производства КрАЗ 6322 "Солдат". Интересно, что тяжелый грузовик предназначен не только для отечественной армии, но также участвует в миротворческих миссиях ООН.

КрАЗы нередко можно увидеть в составах миссий ООН

В зависимости от модификации, мощность турбированного дизельного двигателя составляет от 300 до 400 л.с. Масса КрАЗ 6322 равна почти 13 тонн, а грузоподъемность – 12 тонн.

На сайте Нацбанка появилось подробное описание монеты КрАЗ 6322 "Солдат" bank.gov.ua

Диаметр особой монеты, выполненной на основе цинкового сплава с никелевым покрытием, составляет 30 мм. Купить десятку можно как в специализированных точках продажи сувенирной продукции, так и через форму онлайн-заказа непосредственно на сайте Нацбанка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские автомобили КрАЗ теперь будут собирать в одной из африканских стран.

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