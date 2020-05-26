В Китае показали смесь УАЗа и Toyota Land Cruiser

Китайский концерн BAIC показал второе поколение модели Beijing BJ212. Оригинальный внедорожник использовался армией, был разработан в 1966 году и внешне напоминал УАЗ 469 и Toyota Land Cruiser.

Тот автомобиль был довольно компактной машиной с маленькими дверьми и матерчатой крышей. Теперь преемника подготовили для гражданского рынка, сделали крупнее и практичнее, а также создали полноценный жесткий кузов с увеличенными дверными проемами.

Новый Beijing BJ212 autohome.com.cn

Можно сказать, что сейчас Beijing BJ212 стоит в начале пути, который в свое время прошли Mercedes-Benz G-class и Land Rover Defender. Эти автомобили эволюционировали из довольно утилитарных SUV в роскошные современные машины.

Новый Beijing BJ212 autohome.com.cn

Новый Beijing BJ212 autohome.com.cn

Китайский внедорожник пока только поднялся на ступеньку гражданского транспорта, а позади осталось военное прошлое. Поэтому внутри – обилие примитивных форм, крупных кнопок, дешевого пластика и небольшое количество декоративных элементов. Снаружи за брутальную стилистику отвечают кузовные панели, которые по-прежнему напоминают УАЗ-469. Спереди китайский 4х4 все так же похож на Toyota Land Cruiser 20.

Toyota Land Cruiser 20. Что-то знакомое, правда? wheelsage.org

Оригинальный Beijing BJ212 1966 года autohome.com.cn

Оригинальный Beijing BJ212 1966 года autohome.com.cn

Но с технической точки зрения новинка кардинально отличается от своего предка Beijing BJ212 из шестидесятых годов прошлого столетия. Компания BAIC практически заново разработала платформу и систему подвесок. Также в линейке появился довольно современный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента.

Салон Beijing BJ212 autohome.com.cn

Новый Beijing BJ212 получил широкие дверные проемы и просторный салон autohome.com.cn

Новый Beijing BJ212 получил широкие дверные проемы и просторный салон autohome.com.cn

Глядя на новый внедорожник Beijing BJ212, можно сделать вывод, что китайский бренд обретает историю строительства простых и выносливых машин, которой прежде могли похвастать европейские и японские производители. У модели уже есть более чем полувековая родословная. Сегодня внедорожник выходит на рынок, удовлетворяя потребности любителей активного отдыха и моментально запрыгивает в тренды ретро-дизайна в сегменте 4х4. Еще лет через 10 модель может получить более качественный салон и современные опции. Будем надеяться, у машины все получится.

Сегодня Land Rover Defender намного роскошнее своего предшественника landrover.com

Когда-то Mercedes G-class был очень простой машиной. Сумеет ли Beijing BJ212 пройти такой же путь? mercedes-benz.com

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