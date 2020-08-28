Самый дорогой китайский автомобиль оценили в $1,45 млн

Премиум-бренд Hongqi, входящий в состав концерна FAW Group, намерен наладить выпуск лимитированной партии гибридных суперкаров S9, стоимостью $1,45 млн. Об этом сообщает СarNewsChina.

Концепт Hongqi S9 на автошоу во Франкфурте в 2019 г. Фото: obozrevatel.com

Напомним, что прототип среднемоторного купе Hongqi S9 презентовали осенью прошлого года на Франкфуртском автошоу. Автомобиль создан в точном соответствии с мировыми трендами – в основе лежит шасси из композитных материалов, а внешние кузовные панели изготовлены из карбонового волокна.

Автомобиль получил кузов из композитных материалов и стеклянные панели на крыше. Фото: obozrevatel.com

В движение первый серийный китайский суперкар будет приводить гибридная силовая установка. Она включает в себя 4-литровый V8 с турбонаддувом и дополнительный электромотор. Суммарная мощность такого тандема составляет около 1400 л.с. По словам создателей, автомобиль сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, а максимальную скорость обещают не менее 400 км/ч.

Вместо привычных зеркал используются камеры, встроенные в боковые аэродинамические элементы. Фото: obozrevatel.com

Производство возьмет на себя стартап Silk EV, а соответствующее соглашение с FAW Group было подписано весной нынешнего года. Совместное предприятие расположится в родном для Hongqi городе Чанчуне. Производство гибридного суперкара планируют начать в следующем году.

Купе выделяется интересными дизайнерскими решениями. Фото: obozrevatel.com

Всего планируется изготовить 70 экземпляров гибридного суреркара. Фото: obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hongqi готовит к Пекинскому автошоу роскошный седан.

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