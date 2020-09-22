В Харькове заметили Porsche Cayenne с полицейской символикой

В Харькове заметили необычный кроссовер Porsche Cayenne. Автомобиль обратил на себя внимание наличием полицейской символики.

Соответствующее фото опубликовал Instagram-аккаунт h_kharkov.

Как видно на снимке, на кузове "Порше" нанесены ливрея и надписи патрульной полиции Украины. Впрочем, скорее всего, это не настоящий полицейский автомобиль. И если это действительно так, его владельцу грозит штраф за незаконное использование символики правоохранительных органов в размере от 17 до 34 тыс. грн (если владелец машины – физлицо).

К слову, это не первый необычный автомобиль с полицейской символикой, который встречаются на дорогах Харькова. Несколько дней назад в городе видели "патрульный" Jeep Grand Cherokee на литовских номерах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начали выдавать спецномера для электромобилей.