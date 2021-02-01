В Германии представили тюнингованный Mercedes-AMG G63

Немецкое тюнинг-ателье Kourosh Mansory представило обновленную версию своего автомобиля Gronos, созданный на базе Mercedes-AMG G63 и G65 AMG. Всего построят 10 таких внедорожников.

Впервые авто представили в 2013 году. Модель назвали в честь бога Кроноса. Соответственно в салон, по словам Mansory, вместо сидений установили троны, обитые тонкой кожей и швами на заказ. Об этом сообщает сайт CoastExotic.

Gronos имел 23-дюймовые колеса с шинами 305/35ZR23. Также в ателье разобрали оригинальный двигатель V8 и переделали его вместе со специальной выхлопной системой из нержавеющей стали. Выходная мощность составляла 840 л.с. с ограниченным электроникой крутящим моментом 1000 Нм.

Впоследствии Mansory сделали Gronos Black Edition с полностью углеродным кузовом, а позже выпустили Gronos Facelift с переработанным кузовом из углеродного волокна, шире крыльями, новым передним капотом и передним спойлером.

Сейчас же внедорожник модернизировали до последних трендов рынка. Авто получило новый передний бампер и нижний спойлер, новые широкие крылья и задний диффузор. Все аэродинамические детали изготовлены из углеродного волокна, они даже имеют особые детали "Forged Carbon" с глянцевой отделкой под мрамор.

Gronos выполнен в темно-зеленом оттенке British Racing Green. Переднюю крышку двигателя специально оставили неокрашенной, чтобы показать идеальную обработку углеродного волокна, из которого она сделана. Также внедорожник имеет дополнительные дневные ходовые огни и яркие светодиоды над лобовым стеклом.

Кроме того, среди дизайнерских "фишек" машины – ее крышка задней дверцы, на которой хранится запаска. Она сделана из кованого углерода.

Также Mansory переделала стандартный двигатель Mercedes G63 AMG мощностью 585 лошадиных сил. Ателье добавил к нему большие турбокомпрессоры и специальную выхлопную систему. Теперь выходная мощность увеличилась до 850 лошадиных сил, а крутящий момент повысился до 1000 Нм.

До "сотни" внедорожник разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, еще одно немецкое тюнинговое ателье Alpina представило модель Alpina B5, которое создано на базе популярного семейства BMW 5-серии.

Внешне новинку можно узнать по уникальному аэродинамическим обвесом, стильными 20-дюймовыми "спицованнимы" дисками Alpina, а также эксклюзивными цветами и декором кузова.