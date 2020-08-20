В Германии могут запретить автомобили Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz нарушила правила интеллектуальной собственности, использовав в своих автомобилях мобильные технологии Nokia без ведома последней. К такому выводу пришел суд в Мангейме, Германия.

Как пишет Carbuzz со ссылкой на Bloomberg, теперь Nokia может запросить запрет на продажу новых автомобилей Mercedes в Германии.

Если финны действительно захотят запретить продажу автомобилей Mercedes, им придется инициировать отдельную судебную процедуру и внести залог в размере 7 миллиардов евро для исполнения запрета. Эта сумма должна стать компенсацией для ответчика в случае наложения запрета (поскольку владелец патента несет ответственность за убытки ответчиков, если запрет вступит в силу).

Mercedes-Benz A-Class. Фото: Daimler

Сообщается, что в случае подачи и принятия иска компании Mercedes действительно запретят продажи в Германии.

"Мы не можем понять вердикт суда в Мангейме, и мы подадим апелляцию", –заявили официальные представители концерна Daimler (материнской компании Mercedes), добавив, что, они сделают все, чтобы не допустить запрета продаж.

В свою очередь Nokia настроена решительно в отстаивании своих прав. Компания хочет напрямую работать с производителями автомобилей и получать процент за каждый проданный автомобиль, в котором используются ее технологии (в навигационных и других системах). По данным Reuters, Nokia получает на предоставлении своих разработок автопроизводителям 1,4 млрд евро в год, поэтому данный вопрос очень важен для ее бизнеса.

Несколько поставщиков, в частности, Continental и Bosch, поддерживают Daimler в этим судебных разбирательствах. Однако Nokia у также есть союзники – в частности, BMW и Volkswagen.Чем закончится эта история, пока неизвестно.

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