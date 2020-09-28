В Азербайджане научили плавать знаменитый украинский внедорожник

Азербайджанский умелец основательно доработал легендарный украинский внедорожник – ЛуАЗ-969. Из обычной машины "Волынь" превратилась в вездеход, который, к тому же, может еще и плавать.

Создал необычное авто мастер из Баку Али Гаджиев. Способность передвигаться по воде ЛуАЗ обрел благодаря полностью герметизированному днищу, а также водомету – задача последнего сводится к толканию амфибии на воде, говорится в блоге создателя на сайте Drive2.

Также у автомобиля укороченный кузов (а именно, была уменьшена передняя часть), новые колеса с грязевыми шинами, светодиодная оптика, более комфортные кресла. За движение по земле отвечает 2,9-литровый 121-сильный мотор, состыкованный с 4-ступенчатым "автоматом" AISIN А40 – эти агрегаты были позаимствованы у Toyota Crown.

Коме того ЛуАЗу, достался гидроусилитель руля, раздаточная коробка передач от ВАЗ-2121 Нива, а также усиленная подвеска (с более мощными пружинами). Наконец, не обошлось и без установки механической лебедки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине создали Porsche в стиле Lamborghini.