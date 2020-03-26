В Audi придумали, чем занять ребенка на время карантина

В компании Audi нашли простой и действенный способ занять детишек во время карантина.

Многие люди по всему миру сейчас сидят дома по причине тотального карантина. Но если взрослые в состоянии найти себе занятие по душе, то для детей сидение взаперти превратилось в настоящую муку.

Audi R8 из книжки-раскраски media.audiusa.com

В компании Audi нашли простой и действенный способ занять детскую аудиторию. Хотя, не исключено, что кому-то из взрослых это занятие тоже понравится.

На сайте компании можно совершенно безвозмездно, то есть, даром, скачать книжку-раскраску с 13 изображениями. В числе иллюстрации есть машины на любой вкус – от спортивных купе до семейных кроссоверов. Чтобы отдать дань прошлому марки, среди иллюстраций есть элегантный Horch, гоночный болид Гран-при 1930-х годов и раллийная версия Quattro.

Просто распечатайте страницы, достаньте фломастеры, маркеры или цветные карандаши, и погрузитесь в мир художественного творчества.

Как писал ранее OBOZREVATEL, автопроизводители активно включились в борьбу с коронавриусом.

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