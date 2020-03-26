Главная Новости
26 марта • обновлено в 10:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Audi придумали, чем занять ребенка на время карантина

535
Читать материал на украинском

В компании Audi нашли простой и действенный способ занять детишек во время карантина.

Многие люди по всему миру сейчас сидят дома по причине тотального карантина. Но если взрослые в состоянии найти себе занятие по душе, то для детей сидение взаперти превратилось в настоящую муку.

Audi R8 из книжки-раскраски

Audi R8 из книжки-раскраски

media.audiusa.com

В компании Audi нашли простой и действенный способ занять детскую аудиторию. Хотя, не исключено, что кому-то из взрослых это занятие тоже понравится.

На сайте компании можно совершенно безвозмездно, то есть, даром, скачать книжку-раскраску с 13 изображениями. В числе иллюстрации есть машины на любой вкус – от спортивных купе до семейных кроссоверов. Чтобы отдать дань прошлому марки, среди иллюстраций есть элегантный Horch, гоночный болид Гран-при 1930-х годов и раллийная версия Quattro.

Просто распечатайте страницы, достаньте фломастеры, маркеры или цветные карандаши, и погрузитесь в мир художественного творчества.

Как писал ранее OBOZREVATEL, автопроизводители активно включились в борьбу с коронавриусом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
авто новости Audi
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги