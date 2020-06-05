Главная Новости
5 июня • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

В Англии спасли VW Golf, который смыло в море

1.1т
Читать материал на украинском

В английском городе Уитстабл британец почти потерял свой VW Golf, который унесло в море крупной волной. Происшествие записал на видео очевидец. В итоге машину удалось спасти.

На пляж к морю мужчина приехал, чтобы покататься на гидроцикле. Но автомобиль оказался слишком близко к воде. К тому моменту, как владелец Фольксваген Гольф успел выгрузить гидроцикл и надеть необходимое снаряжение, автомобиль уже смыло водой в море.

Volkswagen Golf смыло водой в море

Volkswagen Golf смыло водой в море

скриншот видео

Машина отплыла от берега на несколько метров и погружалась в воду все глубже, пока ее не спас водитель пикапа Nissan Navara с помощью троса.

Современные дорожные автомобили, включая Volkswagen Golf, не защищены от погружения в воду. Это чревато серьезными повреждениями. Иногда транспортное средство и вовсе невозможно отремонтировать. О техническом состоянии конкретного автомобиля ничего не известно.

Ранее OBOZREVATEL показывал видео с десятками необычных и очень редких электромобилей, которые выбросила на свалку компания-банкрот.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen видео курьез авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

  • Ученые обнаружили,что люди с высоким давлением чаще умирают от COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги