Украинцам предложили новый кроссовер Mercedes-Maybach за 160 000 евро

Компания Mercedes выводит на рынок один из самых роскошных внедорожников в мире – Mercedes-Maybach GLS 600. В Европе немецкого конкурента Bentley Bentayga и Aston Martin DBX можно купить по цене от 156 тыс. евро, а на украинском рынке новинка оценена несколько дороже – 161 396 евро за "базу".

Прайс-лист на GLS600 обнародовала пресс-служба немецкой марки и украинское представительство Mercedes. При этом подробности о самом автомобиле стали известны ранее: от обычного Mercedes GLS 2020 модельного года вариант Maybach отличается украшениями на кузове, дополнительным оборудованием и более роскошным салоном.

Внешне Mercedes-Maybach GLS 600 можно узнать по новой огромной радиаторной решетке, большему количеству хромированных вставок и крупным 22-дюймовым (23-дюймовым опционным) колесам. Внутри же автомобиль обращает на себя внимание двумя раздельными креслами сзади, а также обшивкой из дорогой кожи "Наппа" и отделкой натуральным шпоном.

Все сиденья имеют электрорегулировки, вентиляцию и функцию массажа. Также для задних пассажиров предусмотрен бар-холодильник и отдельные комплексы мультимедиа. Наконец, в оснащение входит четырехзонный климат-контроль и даже автоматический ароматизатор.

Mercedes-Maybach GLS 600 является гибридом: в движение он приводится 4,0-литровым V8 на 550 сил, которому также помогает 21-сильный электромотор. Отметку в 100 км/ч роскошный кроссовер преодолевает за 4,9 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Плавность хода обеспечивает пневмоподвеска.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине представили обновленный E-Class, а заодно показали еще и несколько других новинок марки.