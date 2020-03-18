Украинец зачем-то переделал Opel в УАЗ. Фото

В Украине сделали необычный гибридный внедорожник. Но в данном случае слово "гибридный" указывает не на новомодную силовую установку, а смесь двух моделей, в прямом смысле этого слова.

За основу был взят старый Opel Monterey (перелицованная версия классического рамного внедорожника Isuzu Trooper, который выпускался в 1981—2003 годах), который подвергли внешнему тюнингу. После него машина стала похожей на классический УАЗ.

Старый Opel с лицом УАЗ carakoom.com

От "Бобика" автомобиль получил практически все кузовные панели: крылья, нижнюю часть дверей, крышку капота и облицовку. Более того, сюда даже перекочевали выпуклые круглые фары и "запаска" с фирменным чехлом УАЗ. Наконец, на машину установили кенгурятник, подножки и "прямоугольные" стальные бампера.

Старый Opel с лицом УАЗ carakoom.com

Интересно, что, согласно базе данных, номерной знак гибрида закреплен за УАЗ-469Б 1980 года, при этом в документации указывается, что машина прошла процесс переоборудования. Судя по всему, владельцу этого авто одновременно нравятся и Опели, и УАЗы.

Старый Opel с лицом УАЗ carakoom.com

Кстати, буквально сегодня OBOZREVATEL сообщал о том, что в ангаре нашли новенькие внедорожники Ford, которые простояли без движения как минимум 15 лет.

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