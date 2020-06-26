Украинец оригинально замаскировал номер авто от камер автофиксации

Украинские автомобилисты продолжают изобретать лайфхаки по маскировке номеров от систем автофиксации превышения скорости.

На этот раз отличился владелец VW Passat CC. Как видно на фото, опубликованных на странице dtp.kiev.ua в Faceebok, автомобилист закрыл одну букву своего госзнака. Для этого он использовал искусственный лист растения, прикрепив его канцелярским биндером.

Владелец Пассат спрятал букву номера, чтобы не попадаться на камеры фиксации нарушений ПДД. Скриншот публикации

Возможно, такая методика борьбы с камерами и эффективна, но полиция её явно не оценит. Подобные действия являются незаконными, за них предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 170 до 255 грн.

В то же время штраф за превышение скорости, напомним, составляет от 255 до 510 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, закрывать номера от от камер автомобилисты начали уже в первый день работы автоматической фиксации нарушений ПДД.