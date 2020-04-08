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8 апреля • обновлено в 14:38
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Другое дело: FIAT показал стильного соперника Renault Duster

1.1т
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Уже как несколько лет в странах Латинской Америки продаётся Renault Duster Oroch – знаменитая модель французском бренда, только в кузове пикап (у нас же Дастер известен прежде всего как кроссовер). Однако теперь ей будет немного сложнее на рынке – из-за "Фиата".

Речь идёт о выходе нового пикапа FIAT Strada. Такая модель у итальянцев уже существовала, но в своём втором поколении она вышла на новый уровень.

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Самое главное нововведение – впервые автомобиль получил двойную кабину на пять посадочных мест (иными словами, наряду с двухдверной появилась ещё и четырехдверная модификация). Монокабинный вариант вмещает 1354 литров багажа на грузовой платформе, а дабл кэб – 844 литра. Угол загрузки составляет 24 градуса.

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Кроме того, пикап заметно изменился внешне: теперь он выглядит более современно и стал похожим на настоящий грузовичок. Спереди появилась характерная радиаторная решетка с крупной надписью "FIAT", светодиодные фары и новый бампер с воздухозаборником в виде сотовой сетки. Кроме того, новый FIAT Strada получил пластиковый обвес кузова и массивные фонари, который заходят на боковую часть задних крыльев.

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

В салоне также не обошлось без перемен: фиатовцы установили современную приборку с небольшим цифровым экраном, руль с черной глянцевой отделкой и кожаной обмоткой, а также информационно-развлекательная систему Uconnect с 7-дйюмовым тачскрином (есть совместимость с Android Auto и Apple CarPlay).

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Покупателям новый пикап предложат с двумя двигателями на выбор: 1,4-литровым мотором на 88 л.с. и 123 Нм, а также 1,3-литровым агрегатом, выдающим 109 л.с. и 139 Нм. Оба агрегат будут состыковываться с 5-ступенчатой "механикой".

FIAT Strada первого поколения

FIAT Strada первого поколения

wikipedia.org

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

autobild.de

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

autobild.de

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Новый FIAT Strada

Новый FIAT Strada

fcagroup.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, еще одной из интересных новинок FIAT последнего времени стал новый 500. Впервые в истории модель дебютировала исключительно в качестве электромобиля – топливных версий у неё не будет в принципе.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Fiat пикап новые авто
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