У гибридного Lamborghini отняли крышу

Итальянский автопроизводитель представил первый серийный гибридный родстер Lamborghini Sian Roadster.

2021 Lamborghini Sian Roadster. Фото: lamborghini.com

Новинка представлена на базе показанного ранее купе Sian. Автомобиль лишили крыши, причем, ее нельзя заказать даже за доплату.

2021 Lamborghini Sian Roadster. Фото: lamborghini.com

Гибридная силовая установка состоит из 785-сильного атмосферного V12 объемом 6,5 литра и вспомогательного электромотора на 34 л.с. Последний объединили в общем корпусе с роботизированной коробкой передач ISR. Источником энергии для питания электромотора выступает суперконденсатор. Он заряжается при каждом торможении и обеспечивает электромотор пиковым током 600 ампер.

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2021 Lamborghini Sian Roadster. Фото: lamborghini.com

Дуэт электромотор- суперконденсатор помогает ДВС при разгоне до 130 км/ч, а также в момент переключения передач. До первой "сотни" родстер разгоняется менее чем за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Всего будет изготовлено 19 экземпляров гибридного родстера, причем все они уже раскуплены. Интересно, что вместе 19 родстеров и 63 купе образуют число 1963 – год основания компании Lamborghini.

2021 Lamborghini Sian Roadster. Фото: lamborghini.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini презентовала новый суперкар.